Игрок «Баварии» Зане высказался об отстранении российских команд от международных турниров

«Клубы, команды и игроки никак не могут повлиять на ситуацию. При этом сложно представить сейчас проведение матча в России или с российскими командами. Поэтому я понимаю это решение. В “Манчестер Сити” я играл с Александром Зинченко, очень хорошим парнем моего возраста. Надеюсь, у него и его семьи всё будет хорошо», — цитирует Зане «твиттер» Bayern&Germany.



Напомним, УЕФА и ФИФА объявили о своём решении 28 февраля. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в ⅛ финала Лиги Европы сезона-2021/2022, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», а сборная России не примет участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.