«Ливерпуль» — «Интер»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Ливерпуль» идеален в Лиге чемпионов-2021/22: 7 матчей — 7 побед. В первой игре ⅛ финала в Италии команда Клоппа была не так хороша, как обычно, но тренеру помогло правило, которое не действует в АПЛ. В ЛЧ можно делать 5 замен, и футболисты со скамейки перевернули ход игры в Милане. «Ливерпуль» показал «Интеру», почему он лучший в АПЛ при угловых — так Фирмино кивком головы забил гол. Еще один удар Салаха и небольшой рикошет — и вот уже у английской команды преимущество в два мяча перед домашней встречей. С тех пор «Ливерпуль» выиграл еще 4 матча в АПЛ и финал Кубка лиги у «Челси». Эту машину просто не остановить.

«Интер» оказался в кризисе на три недели. Чемпион Италии не только проиграл в плей-офф ЛЧ, но и в серии А растерял немало очков. «Нерадзурри» не могли победить на протяжении 5 матчей! И только в пятницу команда Индзаги наконец прервала эту серию, разгромив «Салернитану» 5:0. Прорвало Лаутаро — аргентинец забил за клуб впервые с 12 января, причем сделал это трижды. Дубль там оформил и Джеко, но надо все-таки учитывать, что «Интер» играл против худшей команды серии А. Так что только встреча в Ливерпуле покажет, вышли ли итальянцы из кризиса.

На что ставить

Клопп уже предупредил о коварстве счета 2:0, его, мол, отыгрывали чаще всего. Так что расслабленности в игре «Ливерпуля» быть не должно. Да и по составу никаких серьезных проблем нет. А вот у «Интера» точно не сыграет Барелла и под вопросом Перишич — два важных футболиста из группы атаки. Итальянской команде тут некуда деваться — поражение в первом матче заставит бежать в атаку с первых минут. Скорее всего, «Интеру» даже удастся отличиться на «Энфилде», но и хозяева поля должны воспользоваться свободным пространством на половине поля соперника. Голы тут должны быть — БК Olimpbet дает на вариант «обе забьют + тотал больше 2,5» коэффициент 1,92.

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