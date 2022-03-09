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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

7:1! Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу в ответном матче с «Зальцбургом»

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы разобрались с соперником со счетом 7:1.

Бавария
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Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме. К 23-й минуте нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ. Еще один гол в первой половине забил вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Во второй тайме дубль оформил нападающий хозяев Томас Мюллер. Он вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ (52 мяча). Точку в матче поставил вингер мюнхенцев Лерой Сане. В составе «Зальцбурга» гол престижа на счету полузащитника Мауритса Кьергора.

Первая встреча, которая проходила в Австрии, закончилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Бавария» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов.

Бавария
7:1
Первый тайм: 4:0
Зальцбург
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