7:1! Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу в ответном матче с «Зальцбургом»

Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме. К 23-й минуте нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ. Еще один гол в первой половине забил вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Во второй тайме дубль оформил нападающий хозяев Томас Мюллер. Он вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ (52 мяча). Точку в матче поставил вингер мюнхенцев Лерой Сане. В составе «Зальцбурга» гол престижа на счету полузащитника Мауритса Кьергора.