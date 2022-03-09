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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» уступил «Интеру», но вышел в ¼ финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на «Энфилде».

Ливерпуль
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В первом тайме голов забито не было. Во второй половине единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.

Спустя минуту после забитого гола гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил нападающий Алексис Санчес.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в ¼ финала.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Интер
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