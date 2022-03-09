«Реал» — «ПСЖ»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

План «Реала» сыграть 0:0 в первом матче ⅛ финала ЛЧ не сработал. С пенальти от Месси вратарь мадридцев справился, а вот с прорывом Мбаппе на последней минуте — нет. Статистика по ударам в той игре говорит сама за себя: 21−3 в пользу «ПСЖ». «Реал» может играть смелее, может встречать соперника прессингом у чужой штрафной, но обычно это у команды Анчелотти получается не так хорошо. А вот план отдать сопернику мяч и играть на контратаках, используя скорость Винисиуса, чаще всего реализуется на поле. Проблема в том, что дома с «ПСЖ» придется атаковать, ведь парижане уже ведут 1:0.

Французский клуб впечатлил в домашнем матче. «ПСЖ» сыграл как единая команда, ему хорошо удавался прессинг и отбор мяча, было хорошее движение на поле. Это был один из лучших матчей парижан в сезоне. Главный вопрос теперь — какую тактику выберет Почеттино. Сесть в оборону, защищая скромное преимущество и рассчитывая на контратаки: Или же сыграть активно, первым номером, как на «Парк де Пренс»? «ПСЖ» перед ЛЧ уступил в чемпионате Франции «Ницце», возможно, игроки уже думали о предстоящей игре в Мадриде.

На что ставить

«Реал» выйдет не в оптимальном составе, Каземиро в центре поля заменит Вальверде, а слева из-за отсутствия Менди, скорее всего, сыграет Алаба, который обычно действует в центре обороны. То есть там у мадридцев будет не особо сыгранная пара Милитао — Начо. Усилить игру со скамейки тоже почти некем: Азар и Бэйл — уже давно никого не впечатляют.

У «ПСЖ» главный вопрос был по участию в матче Мбаппе. Накануне, на тренировке, ему на ногу наступил одноклубник. Судя по последним новостям, Килиан все-таки сыграет в Мадриде. Неймар тоже восстановился от травмы. Особое внимание будет приковано к Месси. Лео проводит нелучший сезон, у него всего два (!) гола в чемпионате Франции, но матч на «Сантьяго Бернабеу» для него — особое событие.

«Реал» не так давно выигрывал три Лиги чемпионов подряд, однако лидеры команды становятся все старше, так что теперь добраться до заветного трофея все сложнее. Особенно когда тебе противостоит такой энергичный соперник, как «ПСЖ». Лидер французского футбола давно мечтает о победе в главном еврокубке, подписал Месси и еще нескольких звезд, сохранил Мбаппе. В этом сезоне на карту поставлено многое, и проход парижан в ¼ финала будет логичным. БК Olimpbet дает на победу «ПСЖ» в основное время коэффициент 2,74.

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