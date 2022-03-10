«Барселона» — «Галатасарай»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Противостояние «Барселона» — «Галатасарай» пару лет назад легко было представить себе в Лиге чемпионов, но времена изменились. О кризисе «Барселоны» после ухода Лионеля Месси сказано много. Как и о ее уже состоявшемся возрождении под руководством клубной легенды Хави и при поддержке ярких новичков, преобразивших игру «сине-гранатовых». Важный в истории клуба отрезок подытожил на днях его президент Жоан Лапорта:

Я должен был прислушаться к интуиции и уволить Кумана раньше. Всегда буду уважать Роналда как легенду "Барселоны". Если у него есть обида на клуб, надеюсь, она пройдет. Но Хави великолепно справляется. Убежден, что это наш тренер на долгие годы, и он подарит нам много радости.

В чемпионате Испании «Барса» в огне, уже ворвалась в топ-3 и, видимо, поборется с «Севильей» за почетное второе место вслед за «Реалом». Каталонская реконкиста близка к завершению. В еврокубках приходится выступать в плей-офф лишь второго по престижности турнира, зато именно «Барса» на сегодня является явным фаворитом в борьбе за победу в Лиге Европы.

Может ли ее остановить «Галатасарай», побеждавший в турнире во времена, когда он носил название Кубок УЕФА? Не сейчас, не такую «Барсу» и не такой «Галатасарай». В турецком чемпионате творятся удивительные вещи, все без исключения традиционные гранды сдали свои обычные позиции, чемпионом уже почти наверняка станет «Трабзонспор», а «Галатасараю» какое-то время даже грозил вылет из высшего дивизиона. К весне самый титулованный клуб страны слегка поправил позиции и идет в середине таблицы, но даже вернуться в зону еврокубков будет крайне проблематично. Перед встречей с «Барселоной» «Галатасарай» уступил со счетом 0:2 «Коньяспору», и это никакая не сенсация, потому что «Коньяспор» идет на втором месте в турецкой лиге.

На что ставить

Игра «Барселоны» при Хави радует все больше, новички Пьер-Эмерик Обаемянг, Ферран Торрес и Адама Траоре сразу начали приносить пользу, каталонцы доминируют в матчах с любыми соперниками и играют результативно. Так в предыдущем раунде турнира «Барса» не оставила шансов претенденту на чемпионский титул в Италии «Наполи» (1:1 в гостях, 4:2 дома). В последнее время каталонцы на своем поле в среднем забивают соперникам по три мяча. Причем и более серьезным соперникам, нежели нынешний «Галатасарай».

С учетом стратегии двухраундового противостояния и отмены правила преимущества выездных голов «Барселона», очевидно, постарается победить с хорошей разницей, чтобы избежать потенциальных проблем в ответной игре в негостеприимном с футбольной точки зрения Стамбуле. И, скорее всего, ей удастся это сделать. Поэтому советуем поставить на сайте Olimpbet на победу «Барселоны» с форой (-2) с коэффициентом 1.73.

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