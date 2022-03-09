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22:20 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе, Месси, Бензема, Доннарумма, Модрич, Неймар — в старте на матч «Реал» — «ПСЖ»

«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 9.03.2022, 23:00

Реал0ПСЖ0

С первых минут игру начнет нападающий парижан Килиан Мбаппе, получивший травму на тренировке за несколько дней до матча.

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данилу Перейра, Месси, Неймар, Мбаппе.

Начало — в 23:00 по московскому времени.

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