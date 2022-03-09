Мбаппе, Месси, Бензема, Доннарумма, Модрич, Неймар — в старте на матч «Реал» — «ПСЖ»
«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.
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«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.
С первых минут игру начнет нападающий парижан Килиан Мбаппе, получивший травму на тренировке за несколько дней до матча.
Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данилу Перейра, Месси, Неймар, Мбаппе.
Начало — в 23:00 по московскому времени.