«Бетис» дома проиграл «Айнтрахту» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы

У гостей отличились Филип Костич (14-я минута) и Даити Камада (32-я). Единственный гол в составе испанской команды на 30-й минуте забил Набиль Фекир. На 52-й минуте нападающий гостей Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.