«Бетис» дома проиграл «Айнтрахту» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы
«Бетис» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы со счетом 1:2.
Бетис
Айнтрахт ФЛига Европы: таблица и календарь
«Бетис» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы со счетом 1:2.
У гостей отличились Филип Костич (14-я минута) и Даити Камада (32-я). Единственный гол в составе испанской команды на 30-й минуте забил Набиль Фекир. На 52-й минуте нападающий гостей Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.
Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».