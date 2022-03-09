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23:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бетис» дома проиграл «Айнтрахту» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы

«Бетис» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы со счетом 1:2.

Бетис
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Источник: AFP 2022

У гостей отличились Филип Костич (14-я минута) и Даити Камада (32-я). Единственный гол в составе испанской команды на 30-й минуте забил Набиль Фекир. На 52-й минуте нападающий гостей Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.

Ответная встреча пройдет 17 марта в Германии. 

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».

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Бетис
1:2
Первый тайм: 1:2
Айнтрахт Ф
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