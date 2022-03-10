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01:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «ПСЖ» и выйти в ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Испанский «Реал» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.

Реал
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Источник: Reuters

Матч прошел в Мадриде и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема (61, 76, 78-я минуты). У гостей отличился Килиан Мбаппе (39), который вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба. Он же забил на 34-й минуте встречи, но после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

В первом матче, который прошел в Париже, победу одержал «ПСЖ» со счетом 1:0. По сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел мадридский клуб (3:2).

Ранее в ¼ финала вышли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария».

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3:1
Первый тайм: 0:1
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