Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «ПСЖ» и выйти в ¼ финала ЛЧ

Матч прошел в Мадриде и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема (61, 76, 78-я минуты). У гостей отличился Килиан Мбаппе (39), который вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба. Он же забил на 34-й минуте встречи, но после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) гол был отменен из-за офсайда.