«Монако» проиграл «Браге» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы. Головин вышел на замену

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/8 финала, 10.03.2022, 23:00 Брага 2 Монако 0

Команды встречались на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте. Второй гол португальцев на счету Витора Оливейры. Он отличился на 89-й минуте матча.

Отметим, что мяч форварда монегасков Виссама Бен-Йеддера был отменён после просмотра VAR на 35-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Элиота Матазо.