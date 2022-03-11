Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.03
Рейнджерс
Црвена Звезда
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Брага
Монако
20
Футбол. Еврокубки
10.03
Аталанта
Байер
32
Футбол. Еврокубки
10.03
Барселона
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
10.03
Марсель
Базель
21
Футбол. Еврокубки
10.03
Лестер
Ренн
20
Футбол. Еврокубки
10.03
ПСВ
Копенгаген
44
Футбол. Еврокубки
10.03
Буде-Глимт
АЗ
21
Футбол. Зарубежный
10.03
Лидс
Астон Вилла
03
Футбол. Зарубежный
10.03
Вулверхэмптон
Уотфорд
40
Футбол. Зарубежный
10.03
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
10.03
Норвич
Челси
13
Футбол. Еврокубки
10.03
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Еврокубки
10.03
ПАОК
Гент
10
Футбол. Еврокубки
10.03
Витесс
Рома
01
Футбол. Еврокубки
10.03
Славия Пр
ЛАСК
41
Футбол. Еврокубки
10.03
Партизан
Фейеноорд
25
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи

Состоялся первый матч в рамках ⅛ финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

Аталанта
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским, жмущими руки на фоне флагов России и Украины

Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл Чарлес Арангис после паса Флориана Вирца.

Через 12 минут украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя 2 минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца.

Затем в очередной раз сработала связка Мурьель — Малиновский.

После этого голом в составе «фармацевтов» отметился Мусса Диаби.

Аталанта
3:2
Первый тайм: 2:1
Байер
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь