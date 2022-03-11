«Аталанта» обыграла «Байер». Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи
Состоялся первый матч в рамках ⅛ финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».
Аталанта
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Состоялся первый матч в рамках ⅛ финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».
Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянцев.
Счёт в игре на 11-й минуте открыл Чарлес Арангис после паса Флориана Вирца.
Через 12 минут украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя 2 минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца.
Затем в очередной раз сработала связка Мурьель — Малиновский.
После этого голом в составе «фармацевтов» отметился Мусса Диаби.