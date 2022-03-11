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15:05 (мск), источник: Газета.Ру

Президент УЕФА высказался о санкциях в отношении российского футбола

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался об отстранении российских команд и спортсменов от международных соревнований.

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Источник: Reuters
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«Считаю ли я правильным отстранение? Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Напомним, что несколько международных спортивных организаций уже отказались от проведения соревнований на территории России, а некоторые отечественные спортсмены получили нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от того, чтобы апелляция Российского футбольного союза (РФС) на решение об отстранении российских клубов и сборных рассматривалась в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ускоренном порядке.

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