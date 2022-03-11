Президент УЕФА высказался о санкциях в отношении российского футбола

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«Считаю ли я правильным отстранение? Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Напомним, что несколько международных спортивных организаций уже отказались от проведения соревнований на территории России, а некоторые отечественные спортсмены получили нейтральный статус.