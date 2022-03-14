Тренер «Челси» готов сам сесть за руль, чтобы отвезти команду на матч ЛЧ
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации в клубе в связи с санкциями и обещал в любом случае доставить команду на матч Лиги чемпионов против «Лилля».
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации в клубе в связи с санкциями и обещал в любом случае доставить команду на матч Лиги чемпионов против «Лилля».
«По последней информации, которой я обладаю, нам предоставят самолет: мы сможем и туда долететь, и обратно на нем вернуться. Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн. Если бы меня 30 лет назад попросили побыть на бровке во время матча Лиги чемпионов, я бы только спросил, когда мне быть на месте», — цитирует Тухеля Football.London.
«Челси» проведет ответный матч против «Лилля» в ⅛ Лиги чемпионов 16 марта во Франции. Первая игра завершилась победой англичан со счетом 2:0.
Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича, владеющего «Челси», в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.
Позже руководство Английской премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси». Клубу также запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.
Ранее экс-владелец «Челси» Кен Бейтс раскритиковал правительство Великобритании за санкции в отношении Абрамовича.