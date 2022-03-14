Тренер «Челси» готов сам сесть за руль, чтобы отвезти команду на матч ЛЧ

«По последней информации, которой я обладаю, нам предоставят самолет: мы сможем и туда долететь, и обратно на нем вернуться. Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн. Если бы меня 30 лет назад попросили побыть на бровке во время матча Лиги чемпионов, я бы только спросил, когда мне быть на месте», — цитирует Тухеля Football.London.