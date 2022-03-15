«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Даже после замены Сульшера на Рангника «Манчестер Юнайтед» не изменился в главном. Команда все так же нестабильна, и когда побеждает, это происходит благодаря мастерству футболистов, а не выстроенной игре. Криштиану называли проблемой для «МЮ» в этом сезоне, а он взял и выдал мощный матч против «Тоттенхэма» (3:2). Португальца критиковали за то, что он улетел на родину и пропустил манчестерское дерби, и, похоже, Роналду здорово разозлился. Три мяча на любой вкус — и вот Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории футбола! Вопрос только в том, хватит ли у него сил тащить «Ман Юнайтед» и дальше. Пока на таком же топ-уровне у манкунианцев играет только Бруну. А вот к защитнику и капитану Магуайру вопросов все больше.

Симеоне в «Атлетико» снова пытается поменять систему игры. Аргентинец хочет, чтобы его команда была более агрессивной и чаще играла первым номером, а не как раньше, когда полагалась на свою оборону и контратаки. Поэтому в этом сезоне Суарес все реже выходит в стартовом составе, редко там стал появляться и Гризманн (француз не в лучшей форме). Пару форвардов составляют теперь Феликс и Корреа. Молодой португалец в огне в последнее время, он отличился 5 раз в 5 играх. На его счету и гол в первом матче против «МЮ», Жоау эффектно пробил в прыжке головой. И все же стабильности «Атлетико» тоже не хватает. Перед вылетом в Манчестер мадридцы с трудом победили «Кадис» 2:1.

На что ставить

После такого хет-трика от Роналду велик соблазн поставить на победу и проход «Манчестер Юнайтед». Но это все-таки не «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые выглядят как машины. Манкунианцам редко удается быть единой командой на поле, часто то Погба, то Рэшфорд, то кто-то еще выпадает из игры. «Атлетико» же при Симеоне — суперопытная команда, особенно когда речь идет про Лигу чемпионов. И пусть Облак сейчас не так надежен, как раньше, испанцы в плане борьбы и агрессии мало кому уступят.

«Манчестер Юнайтед» считается в этой паре фаворитом, но шансы гостей выглядят не хуже. Тут есть простор для ставок, среди заманчивых вариантов сразу несколько. Почти беспроигрышным выглядит такой: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1 — БК Olimpbet дает на него коэффициент 2,17.

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