CAS оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах УЕФА

«Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы останутся отстраненными от участия в турнирах УЕФА. Арбитражное разбирательство в CAS продолжается. Стороны не договорились об ускоренной процедуре, слушание еще не назначено», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте суда.