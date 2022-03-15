CAS оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах УЕФА

«Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы останутся отстраненными от участия в турнирах УЕФА. Арбитражное разбирательство в CAS продолжается. Стороны не договорились об ускоренной процедуре, слушание еще не назначено», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте суда.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позднее стало известно, что УЕФА и ФИФА отказали РФС в ускоренном порядке рассмотрения дела в CAS.