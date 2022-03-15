Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
14.03
Рубин
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
14.03
Лацио
Венеция
10
Футбол. Зарубежный
14.03
Мальорка
Реал
03
Футбол. Зарубежный
14.03
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
00
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах УЕФА

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке действия запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах УЕФА.

Россия
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы останутся отстраненными от участия в турнирах УЕФА. Арбитражное разбирательство в CAS продолжается. Стороны не договорились об ускоренной процедуре, слушание еще не назначено», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте суда.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позднее стало известно, что УЕФА и ФИФА отказали РФС в ускоренном порядке рассмотрения дела в CAS.

 Папы и мамы вместо тренеров: кто повезет бывших российских фигуристов на ЧМ
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь