«Бенфика» обыграла «Аякс» и вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

Единственный гол на 77-й минуте забил Дарвин Нуньес. Первый матч между командами прошел в Лиссабоне и завершился со счетом 2:2.

Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится 18 марта после жеребьевки. Первые игры ¼ финала пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

«Аякс» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. «Бенфика» стала второй в квартете E. «Аякс» четыре раза побеждал в главном еврокубковом турнире (в сезонах-1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95), «Бенфика» — дважды (1960/61 и 1961/62).

Всего «Аякс» и «Бенфика провели между собой в Лиге чемпионов девять матчей: на счету нидерландского клуба четыре победы, португальская команда выиграла две встречи, три раза была зафиксирована ничья. В последний раз клубы встречались на групповом этапе в сезоне-2018/19. Первый матч завершился победой “Аякса” (1:0), второй — ничьей (1:1).