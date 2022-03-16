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09:56 (мск), источник: ТАСС

«Бенфика» обыграла «Аякс» и вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Португальская команда выиграла в гостях со счетом 1:0.

Аякс
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

Единственный гол на 77-й минуте забил Дарвин Нуньес. Первый матч между командами прошел в Лиссабоне и завершился со счетом 2:2.

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Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится 18 марта после жеребьевки. Первые игры ¼ финала пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

«Аякс» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. «Бенфика» стала второй в квартете E. «Аякс» четыре раза побеждал в главном еврокубковом турнире (в сезонах-1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95), «Бенфика» — дважды (1960/61 и 1961/62).

Всего «Аякс» и «Бенфика провели между собой в Лиге чемпионов девять матчей: на счету нидерландского клуба четыре победы, португальская команда выиграла две встречи, три раза была зафиксирована ничья. В последний раз клубы встречались на групповом этапе в сезоне-2018/19. Первый матч завершился победой “Аякса” (1:0), второй — ничьей (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является английский «Челси».

Аякс
0:1
Первый тайм: 0:0
Бенфика
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