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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манчестер Юнайтед
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Команда дома проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1 во втором матче ⅛ финала турнира. Голом на 41-й минуте отличился защитник Ренан Лоди. Первый матч между клубами завершился вничью со счетом 1:1.

В параллельной встрече португальская «Бенфика» играет с голландским «Аяксом». На момент написания новости португальцы ведут — 1:0. Мяч на 77-й минуте встречи забил нападающий Дарвин Нуньес. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка ¼, ½ и финала турнира пройдет в Ньоне 18 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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