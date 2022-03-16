Роналду вылетел из Лиги чемпионов вслед за Месси. «МЮ» ничего не смог против «Атлетико»

Криштиану Роналду вылетел из Лиги чемпионов вслед за Лео Месси — «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Атлетико».

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 15.03.2022, 23:00 Манчестер Юнайтед 0 Атлетико 1

Роналду забивал во всех матчах на групповом этапе Лиги чемпионов, а вот в первой игре плей-офф с «Атлетико» (1:1) ушёл с поля без гола. Но португалец всё равно оставался главной, если не единственной надеждой Манчестера в противостоянии с чемпионом Испании. Тремя днями ранее «МЮ» победил «Тоттенхэм» в АПЛ благодаря тому, что 37-летний нападающий забил все три мяча команды. Эти голы сделали Роналду самым результативным игроком в истории футбола — пятикратный обладатель «Золотого мяча» обошёл Йозефа Бицана.

Перед ответным матчем с «Атлетико» Криштиану, вдохновлённый успехом, опубликовал мотивирующий пост в «Инстаграме».

«Сегодня наступит один из тех дней, которых мы все так долго ждали. Один из шансов показать всему миру, почему “Олд Траффорд” называют “Театром мечты”. Давайте воссоздадим ту потрясающую атмосферу, которую мы наблюдали на нашей последней домашней игре, и сохраним нашу мечту о Лиге чемпионов! Мы — “Манчестер Юнайтед”! Давайте сделаем это вместе! Вперёд, “Дьяволы” — написал португалец.

Первые касания Роналду в этом матче — игра на публику. Криштиану оказался на левом фланге и понабивал мяч, находясь под давлением защитника «Атлетико». Трибуны взревели, а сам португалец ещё через минуту на кураже перехватил мяч и разогнал атаку, которая едва не завершилась голом и… травмой голкипера Яна Облака.

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Оказалось, что Роналду не просто так свалился на фланг. Это явно была задумка Ральфа Рангника. Формально исполняя роль центрфорварда в схеме 4−2−3−1, Криштиану регулярно смещался то влево, то вправо. Таким образом, «МЮ» создавал численное преимущество на флангах, где и без того получал перевес против 3−5−2 «Атлетико», когда подключались крайние защитники. Особый акцент манкунианцы сделали на левую сторону: в первом тайме лидерами по количеству касаний мяча долгое время были Алекс Теллес и Джейдон Санчо. Вот только с уходом Роналду на края команда Рангника теряла снайпера в штрафной соперника: сам на себя португалец не подал бы, а другого такого опасного форварда «МЮ» не имел. Криштиану достаточно хорошо двигался, старался работать в обороне, идя даже в подкаты, но до перерыва так ни разу и не пробил и передач под удар не отдал.

«МЮ», казалось, сумел лишить «Атлетико» его главного оружия — контратак. До 41-й минуты, кроме гола из офсайда, команде Диего Симеоне похвастаться было нечем. Однако, подустав и не реализовав свои редкие моменты, хозяева всё-таки пропустили выпад гостей. Цепь ошибок привела к пропущенному мячу: падение Энтони Эланги судья не оценил на фол (пожалуй, справедливо), а оборона пропустила передачу за спины, не заблокировала навес и не проконтролировала ширину. Поэтому Ренан Лоди свободно забил головой.

Во втором тайме «МЮ» продолжал стучаться в закрытую дверь. Вспомнить, где ключи от неё, у команды Рангника никак не получалось. Манкунианцы владели мячом, искали свободные зоны, разворачивали атаки, чтобы вскрывать фланги, вот только скорости, на которых играли хозяева, устраивали гостей. Требовались нестандартные действия для гола в ворота «Атлетико». Либо идеально исполненный стандарт: как раз после одного из них Роналду едва не забил в курьёзном эпизоде, когда его ударил головой по лицу свой же партнёр, Гарри Магуайр.

Рангник попытался спасти игру тройной заменой и тактическими перестановками. Выпустил в том числе Поля Погба. Не каждый тренер может позволить себе такую роскошь — держать в запасе полузащитника уровня чемпиона мира в составе сборной Франции. Симеоне же как будто забыл, что у него на скамейке есть ещё футболисты, и до 80-й минуты играл основой. Впрочем, аргентинского тренера должно было устраивать всё, кроме разве что стандартов у ворот Облака — штрафные и угловые дарили моменты «МЮ».

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