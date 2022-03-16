«Лилль» — «Челси»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Челси» давно уже не участвует в чемпионской гонке в Англии, но за второй титул подряд в ЛЧ несомненно хотел побороться. Победа в первом матче с «Лиллем» со счетом 2:0 оставила хороший задел для прохода в ¼ финала, теперь же все запуталось. Ограничения, наложенные на клуб, постоянные вопросы от журналистов о будущем команды — все это не может не отвлекать футболистов.

Хотя формально с выездом во Францию все в порядке. Туда не пришлось добираться автобусом, состав тоже выглядит достаточно оптимально. Из важных для Тухеля игроков не будет только правого бровочника Джеймса. Ключевую роль в команде теперь играет Хавертц. Немецкий форвард любит открываться то здесь, то там, по всему фронту атаки, и защитникам сложно за ним уследить. За последний месяц он забил 6 голов — неудивительно, что Лукаку присел на лавку.

«Лилль», как известно, сменил тренера после чемпионского сезона и потерял трех игроков. Самой важной потерей стал уход вратаря Меньяна в «Милан». Голкипер год назад был лучшим в топ-5 лигах Европы по количеству матчей на ноль. А вот опорнику Сумаре (теперь играет в «Лестере») нашлась достойная замена в виде Онаны. Команду же возглавил Гурвеннек, которого раньше называли «французским Клоппом». «Лилль» — это его первый большой клуб. «Доги» благодаря успехам в последних матчах поднялись на 6-е место во Франции.

На что ставить

Главная проблема для «Лилля» — слабая реализация моментов. В прошлом сезоне «догов» вел к титулу турецкий форвард Йылмаз с 16 голами, сейчас же у него только 4. Чемпион Франции редко забивает в 2022-м больше мяча за игру. Все надежды в атаке теперь связаны с канадцем Дэвидом (12 голов в Лиге 1). «Челси» при преимуществе в два мяча вряд ли будет настроен на открытый футбол с моментами у обоих ворот. Англичане постараются взять мяч под контроль и играть без риска. Команда Тухеля — фаворит в этом матче, но победа ей особо не нужна, устроит и ничья, и даже поражение с минимальным счетом. Сложно представить, что «Лилль» крупно победит. Советуем тут взять тотал меньше 2,5 — БК Olimpbet дает на такое событие коэффициент 1,76.

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