Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Ливерпуль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лилль
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия Д
01
Футбол. Еврокубки
17.03
Црвена Звезда
Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» — «Вильярреал»: стартовые составы команд

16 марта состоится ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал».

Ювентус
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 16.03.2022, 23:00

Ювентус0Вильярреал0

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Ругани, Де Шильо, Локателли, Артур, Рабьо, Куадрадо, Влахович, Мората.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Данджума.

Первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась ничьей со счетом 1:1.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь