«Ювентус» — «Вильярреал»: стартовые составы команд
16 марта состоится ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал».
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ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
16 марта состоится ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал».
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Ругани, Де Шильо, Локателли, Артур, Рабьо, Куадрадо, Влахович, Мората.
«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Данджума.
Первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась ничьей со счетом 1:1.