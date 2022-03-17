«Челси» на выезде победил «Лилль» в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Лилле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кристиан Пулишич (45+3) и Сесар Аспиликуэта (71). У хозяев отличился Бурак Йылмаз (38, с пенальти).
В первом матче ⅛ финала, который прошел в Лондоне 22 февраля, «Челси» одержал победу со счетом 2:0.
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 18 марта. Первые матчи состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры будут проведены 12 и 13 апреля. Ранее в ¼ финала вышли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские «Атлетико» и «Реал», а также немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика».