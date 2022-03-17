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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» разгромил «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Испанский «Вильярреал» разгромил итальянский «Ювентус» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов, итальянцы в третий раз подряд не сумели выйти в четвертьфинал.

Вильярреал
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Жерар Морено (78-я минута, пенальти), Пау Торрес (85) и Арно Груневелд (90+2, пенальти).

В первом матче ⅛ финала, который прошел в Вильярреале 22 февраля, команды сыграли вничью со счетом 1:1. «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 18 марта. Первые матчи состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры будут проведены 12 и 13 апреля. Ранее в ¼ финала вышли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские «Атлетико» и «Реал», а также немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика».

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