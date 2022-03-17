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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико». В этот момент в спальне находились дети

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что его дом ограбили во время матча с «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Прошлой ночью осуществился худший кошмар нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас нечто более ценное, чем всё, что было у нас дома… наше чувство безопасности и защищённости.

Это произошло в последние минуты вчерашнего матча, когда они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, целы и невредимы наши дети или нет. Как отец я могу сказать, что в этом мире нет чувства хуже, чем отсутствие возможности быть рядом, чтобы защитить своих детей, и я искренне надеюсь, что никому никогда не придется чувствовать то, что я чувствовал прошлой ночью. Именно по этой причине я хотел бы предложить награду любому, у кого есть ключ к разгадке, чтобы помочь нам», — написал Погба в своём «твиттере».

Напомним, по итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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