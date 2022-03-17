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17 марта, источник: ТАСС

«Барселона» победила «Галатасарай» и вышла в ¼ финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 17 марта. Испанская «Барселона» со счетом 2:1 победила турецкий «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

Галатасарай
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Источник: AP 2022

В составе победителей забитыми мячами отметились Педри (37-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (50), у проигравших отличился Маркан (28).

«Барселона» выступает во втором по значимости еврокубке впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, испанский клуб в том сезоне не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0). В нынешний розыгрыш турнира каталонцы попали, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов. В раунде плей-офф Лиги Европы за выход в ⅛ финала «Барселона» в двухматчевом противостоянии обыграла итальянский «Наполи» (1:1, 4:2). «Барселона» ни разу в своей истории не выигрывала Лигу Европы и Кубок УЕФА.

«Галатасарай» в групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы занял первое место в квартете E, в котором выступали московский «Локомотив», итальянский «Лацио» и французский «Марсель». Турецкий клуб выигрывал турнир в 2000 году, тогда в финальном матче команда из Стамбула обыграла лондонский «Арсенал» в серии пенальти.

Своего соперника по ¼ финала испанская команда узнает по результатам жеребьевки, которая состоится 18 марта. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет в Севилье 18 мая.

Галатасарай
1:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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