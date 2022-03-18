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01:10 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги конференций

ТАСС, 18 марта. Итальянский футбольный клуб «Рома» и нидерландский «Витесс» сыграли вничью со счетом 1:1 в ответном матче ⅛ финала Лиги конференций. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Рома
Буде-Глимт
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ПАОК
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ФейеноордЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

У «Витесса» гол забил Максимилиан Виттек (62-я минута). В составе «Ромы» отличился Тэмми Абрахам (90+1).

Первый матч завершился победой «Ромы» со счетом 1:0. Таким образом, римская команда вышла в четвертьфинал турнира.

«Рома» напрямую попала в ⅛ финала Лиги конференций, заняв первое место в квартете С на групповом этапе. «Витесс» вышел в ⅛ финала, обыграв в раунде плей-офф австрийский «Рапид» (1:2, 2:0).

Также в четвертьфинал пробились норвежский «Будё-Глимт», который по сумме двух встреч переиграл нидерландский АЗ (2:1, 2:2), французский «Марсель», оказавшийся сильнее швейцарского «Базеля» (2:1, 2:1). Нидерландский ПСВ в ⅛ финала обыграл датский «Копенгаген» (4:4, 4:0), английский «Лестер» — французский «Ренн» (2:0, 1:2), греческий ПАОК — бельгийский «Гент» (1:0, 2:1), чешская «Славия» — австрийский ЛАСК (4:1, 3:4), нидерландский «Фейенорд» — сербский «Партизан» (5:2, 3:1). Жеребьевка ¼ финала пройдет 18 марта.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. «Сочи» и казанский «Рубин» выбыли из борьбы по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая в Тиране.

Рома
1:1
Первый тайм: 0:0
Витесс
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