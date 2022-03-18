Гол Ярмоленко в овертайме матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Основное время закончилось со счётом 1:0 в пользу «Вест Хэма». Гол на 39-й минуте в свой актив записал Томаш Соучек. В дополнительное время украинский нападающий Андрей Ярмоленко принёс победу английскому клубу.

Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 1:0. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Севилья» завершила участие в турнире.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.