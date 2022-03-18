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09:38 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники четвертьфинала футбольной Лиги Европы

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» в дополнительное время обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:0 в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Томаш Соучек (39-я минута) и Андрей Ярмоленко (112). Первый матч завершился победой «Севильи» со счетом 1:0. Таким образом, команда из Лондона вышла в четвертьфинал турнира.

«Севилья» является рекордсменом по победам в Лиге Европы, на ее счету шесть титулов (в сезонах-2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20). В ⅛ финала нынешнего розыгрыша турнира «Севилья» пробилась, заняв третье место в группе G Лиги чемпионов и обыграв в раунде плей-офф загребское «Динамо» (3:1, 0:1). «Вест Хэм» получил право выступать в Лиге Европы, став шестым в чемпионате Англии в прошлом сезоне. На групповом этапе лондонский клуб выступал в квартете H, заняв в нем первое место.

Также в четвертьфинал Лиги Европы пробились германский «Айнтрахт», который по сумме двух встреч переиграл испанский «Бетис» (2:1, 1:1), итальянская «Аталанта», оказавшаяся сильнее германского «Байера» (3:2, 1:0). Испанская «Барселона» в ⅛ финала обыграла турецкий «Галатасарай» (0:0, 2:1), португальская «Брага» — «Монако» (2:0, 1:1), шотландский «Рейнджерс» — сербскую «Црвену Звезду» (4:2, 1:2), французский «Лион» — португальский «Порту» (1:0, 1:1).

Матчи ⅛ финала между московским «Спартаком» и германским «Лейпцигом» были отменены, так как 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. «Лейпциг» автоматически вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка ¼ финала пройдет 18 марта. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет в Севилье 18 мая.

Вест Хэм Юнайтед
2:0ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Севилья
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