Россия обеспечила себе место в топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

Теоретически обойти Россию могла Сербия, но «Црвена Звезда» в Лиге Европы и «Партизан» в Лиге конференций не смогли пробиться в ¼ финала. Красно-белые по сумме двух матчей ⅛ финала Лиги Европы уступили «Рейнджерс» (0:3, 2:1), а черно-белые в ⅛ финала Лиги конференций дважды проиграли «Фейеноорду» (2:5, 1:3).

У России в таблице коэффициентов УЕФА осталось 34,482 балла, у занимающей 11-е место Сербии — 32,875. Впереди России расположилась Шотландия — 35,500.

Отметим, что 10-е место позволит чемпиону России-2022/23 попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.