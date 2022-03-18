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09:45 (мск), источник: Sport24

Россия обеспечила себе место в топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

Россия после ответных матчей ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоялись 17 марта, гарантировала себе 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2021/22.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Теоретически обойти Россию могла Сербия, но «Црвена Звезда» в Лиге Европы и «Партизан» в Лиге конференций не смогли пробиться в ¼ финала. Красно-белые по сумме двух матчей ⅛ финала Лиги Европы уступили «Рейнджерс» (0:3, 2:1), а черно-белые в ⅛ финала Лиги конференций дважды проиграли «Фейеноорду» (2:5, 1:3).

У России в таблице коэффициентов УЕФА осталось 34,482 балла, у занимающей 11-е место Сербии — 32,875. Впереди России расположилась Шотландия — 35,500.

Отметим, что 10-е место позволит чемпиону России-2022/23 попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой страны в будущих клубных соревнованиях. Со следующего сезона в рейтинге не будут учитываться баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600).

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