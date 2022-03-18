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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все пары четвертьфиналистов Лиги конференций

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт», в котором выступает российский футболист Никита Хайкин, встретится с итальянской «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций.

Буде-Глимт
РомаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Инстаграм Никиты Хайкина

«Будё-Глимт» и «Рома» уже встречались в Лиге конференций в сезоне-2021/22. Клубы провели две игры на групповом этапе турнира. В первой игре «Будё-Глимт» разгромил итальянцев со счетом 6:1. Ответная встреча команд закончилась вничью (2:2).

Жеребьевка Лиги конференций прошла в пятницу швейцарском Ньоне. В других матчах сыграют:

  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия),
  • «Марсель» (Франция) — ПАОК (Греция),
  • «Лестер» (Англия) — ПСВ (Нидерланды).

Победитель пары «Будё-Глимт» — «Рома» встретится в полуфинале с «Лестером» или ПСВ. Вторую полуфинальную пару составят победители двух других четвертьфиналов.

Первые матчи ¼ финала состоятся 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы пройдут 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).

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