Стали известны все пары четвертьфиналистов Лиги конференций
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт», в котором выступает российский футболист Никита Хайкин, встретится с итальянской «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт», в котором выступает российский футболист Никита Хайкин, встретится с итальянской «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций.
«Будё-Глимт» и «Рома» уже встречались в Лиге конференций в сезоне-2021/22. Клубы провели две игры на групповом этапе турнира. В первой игре «Будё-Глимт» разгромил итальянцев со счетом 6:1. Ответная встреча команд закончилась вничью (2:2).
Жеребьевка Лиги конференций прошла в пятницу швейцарском Ньоне. В других матчах сыграют:
Победитель пары «Будё-Глимт» — «Рома» встретится в полуфинале с «Лестером» или ПСВ. Вторую полуфинальную пару составят победители двух других четвертьфиналов.
Первые матчи ¼ финала состоятся 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы пройдут 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).