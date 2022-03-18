Стали известны все пары четвертьфиналистов Лиги конференций

«Будё-Глимт» и «Рома» уже встречались в Лиге конференций в сезоне-2021/22. Клубы провели две игры на групповом этапе турнира. В первой игре «Будё-Глимт» разгромил итальянцев со счетом 6:1. Ответная встреча команд закончилась вничью (2:2).