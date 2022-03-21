УЕФА изменил регламент еврокубков из-за российских и украинских команд

УЕФА разрешил клубам-участникам турниров зарегистрировать двух футболистов из чемпионатов России или Украины, чьи контракты были приостановлены. Отмечается, что команды могут дозаявить игроков в срок до 1 апреля 2022 года. Чтобы иметь право участвовать в еврокубках, игрок должен зарегистрироваться в национальной ассоциации в качестве игрока клуба.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.