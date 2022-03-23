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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Поль Погба рассказал, что у него украли во время недавнего ограбления дома

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал подробности ограбления его дома во время ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Манчестер Юнайтед
Атлетико
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Источник: AP 2022

«Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя с матчем Лиги чемпионов. Когда я направлялся домой, то узнал, что мой дом был ограблен после проникновения трёх человек, которые украли мой сейф.

Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира… Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с детьми в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми все в порядке», — приводит слова Погба Mirror со ссылкой на Get French Football News.

Напомним, по итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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