Поль Погба рассказал, что у него украли во время недавнего ограбления дома

«Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя с матчем Лиги чемпионов. Когда я направлялся домой, то узнал, что мой дом был ограблен после проникновения трёх человек, которые украли мой сейф.



Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира… Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с детьми в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми все в порядке», — приводит слова Погба Mirror со ссылкой на Get French Football News.