В Лиге чемпионов могут изменить правила отбора участников турнира

По информации источника, члены Ассоциации европейских клубов лоббируют идею, согласно которой две команды будут попадать в Лигу чемпионов с учётом их места в клубном рейтинге УЕФА.



В таком случае клубы, которые займут в национальных первенствах места в зоне Лиги Европы или выиграют Кубок, смогут претендовать на эти две путёвки. Шансы на попадание в ЛЧ будут зависеть от выступлений клубов в течение последних пяти сезонов.



Отмечается, что Ассоциация европейских клубов уже ведёт переговоры с УЕФА.



В данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов играют 32 команды: 26 клубов, включая победителей ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона, а также шесть победителей раунда плей-офф.