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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

В Лиге чемпионов могут изменить правила отбора участников турнира

В Лиге чемпионов могут быть изменены правила, касающиеся принципа отбора участников турнира, сообщает The Guardian.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, члены Ассоциации европейских клубов лоббируют идею, согласно которой две команды будут попадать в Лигу чемпионов с учётом их места в клубном рейтинге УЕФА.

В таком случае клубы, которые займут в национальных первенствах места в зоне Лиги Европы или выиграют Кубок, смогут претендовать на эти две путёвки. Шансы на попадание в ЛЧ будут зависеть от выступлений клубов в течение последних пяти сезонов.

Отмечается, что Ассоциация европейских клубов уже ведёт переговоры с УЕФА.

В данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов играют 32 команды: 26 клубов, включая победителей ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона, а также шесть победителей раунда плей-офф.

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