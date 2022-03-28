Червиченко: у российских клубов гораздо больше шансов победить в азиатской Лиге чемпионов

«Прикольная идея. Думаю, в скором времени денег там будет больше. Да и шансов победить у нас там тоже гораздо больше. Раз мы не можем ничего выиграть в Европе, то попробуем выиграть что-то в Азии. Не знаю формата азиатской Лиги чемпионов, но у нас три-четыре клуба могут постоянно на что-то претендовать.



Не знаю, почему все вокруг еврокубков танцуют — у нас там нет особых результатов. Прогресса из-за участия в еврокубках тоже. Так и будут играть чуть хуже или чуть лучше. Будут участвовать в азиатской Лиге чемпионов — и хорошо. Мы там потенциально гораздо сильнее других», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.