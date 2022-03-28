Текущие события
Футбол. Первый дивизион
26.03
Спартак-2
Металлург Лп
32
Футбол. Первый дивизион
26.03
Краснодар-2
Оренбург
52
Футбол. Первый дивизион
26.03
КАМАЗ
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
26.03
Ротор
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
26.03
Алания
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
26.03
Кубань
Балтика
11
Все события
Фоторепортажи
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: у российских клубов гораздо больше шансов победить в азиатской Лиге чемпионов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Прикольная идея. Думаю, в скором времени денег там будет больше. Да и шансов победить у нас там тоже гораздо больше. Раз мы не можем ничего выиграть в Европе, то попробуем выиграть что-то в Азии. Не знаю формата азиатской Лиги чемпионов, но у нас три-четыре клуба могут постоянно на что-то претендовать.

Не знаю, почему все вокруг еврокубков танцуют — у нас там нет особых результатов. Прогресса из-за участия в еврокубках тоже. Так и будут играть чуть хуже или чуть лучше. Будут участвовать в азиатской Лиге чемпионов — и хорошо. Мы там потенциально гораздо сильнее других», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь