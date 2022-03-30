Насколько рухнет Россия в рейтинге УЕФА при бане на следующий евросезон? Разбор

В Дохе 31 марта пройдет конгресс ФИФА. Среди прочего может быть затронута и тема международных матчей России. В повестке нет пункта именно по поводу исключения РФС, однако этот вопрос всё равно могут рассмотреть. Сообщалось, что речь может идти об отстранении российских клубов на следующий сезон еврокубков. Рассмотрим вариант, насколько пропуск следующего сезона скажется на клубном рейтинге России.

Для начала — наши базовые позиции. Россия и до санкций скатывалась в таблице коэффициентов УЕФА. Ещё совсем недавно (в сезоне-2020/2021) от России в группе ЛЧ выступали сразу три команды («Зенит», «Локо» и «Краснодар») — такая возможность у нас была, потому что мы три сезона подряд удерживали шестую строчку в рейтинге. Сейчас мы находимся на десятом месте и гарантированно останемся на нём до мая 2022 года.

В июне 2022 года Россия точно опустится на 19-е место. Рейтинг учитывает выступление команд в еврокубках за последние пять лет, и Россия с лета 2022 года потеряет лучший коэффициент в своей истории 12,600 — по итогам сезона-2017/2018. Если у России будет возможность, то потребуется как можно скорее вернуться хотя бы в топ-15 (даёт две путёвки в отбор ЛЧ), а лучше в топ-10 (гарантирует чемпиону место в группе ЛЧ).

Если же Россия пропустит следующий сезон еврокубков, то откатится минимум на 21-е место. И то это если конкуренты по таблице сразу вылетят, практически не добывая очки в рейтинг. Если же Швеция, Кипр, Румыния, Болгария, Венгрия и Польша будут набирать свои стандартные значения, то Россия откатится на 27-е место.

Страны, чей рейтинг находится с 20-го по 28-е место, могут заявить в еврокубки четыре команды. Одну — в первый раунд отбора ЛЧ и ещё три в отбор Лиги Конференций. Напрямую в Лигу Европы идут только клубы от топ-16 стран. Плюс добавляются клубы, выбывшие из отбора Лиги чемпионов.