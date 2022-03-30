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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить первый матч «Реала» с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридцев.

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Источник: Reuters

Как утверждает AS, сын тренера, Давиде Анчелотти может заменить своего отца в ближайшем матче 30-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который пройдет 2 апреля.

Согласно законам испанского правительства, Карло Анчелотти может не находиться на карантине, если у него нет симптомов болезни, но при этом он должен постоянно носить маску.

По данным El Chiringuito, Анчелотти не будет присутствовать на игре чемпионата с «Сельтой» и рискует пропустить первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси», который запланирован на 6 апреля и пройдет в Лондоне.

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