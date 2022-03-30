Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить первый матч «Реала» с «Челси» в Лиге чемпионов

Как утверждает AS, сын тренера, Давиде Анчелотти может заменить своего отца в ближайшем матче 30-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который пройдет 2 апреля.

Согласно законам испанского правительства, Карло Анчелотти может не находиться на карантине, если у него нет симптомов болезни, но при этом он должен постоянно носить маску.