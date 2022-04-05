«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Если в АПЛ Гвардиола суперуспешен, то Лига чемпионов ему никак не дается. Это уже 6-я попытка Пепа взять заветный трофей с «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он наконец дошел до финала, но в очередной раз перемудрил с составом и уступил «Челси». Интересно, какие решения примет Гвардиола на этот раз. В обороне ему придется заменить Диаша (травма) и Уокера (дисквалификация). В атаке особых альтернатив Фодену, Марезу и Стерлингу при поддержке-де Брюйне и Бернарду не видно. В целом, «горожане» стабильны, в 2022-м они только один раз проиграли (2:3 «Тоттенхэму»), даже ничьи для них — редкость. «Сити» привык побеждать, однако в ЛЧ команда чувствует себя не так уверенно.

«Атлетико» тоже прибавил в результатах, мадридцы выиграли 6 последних матчей, а беспроигрышная серия достигла 8 встреч. Это позволило подняться на 3-е место в Ла Лиге, настроение в команде сейчас явно приподнятое. Одну команду из Манчестера Симеоне уже выбил в предыдущем раунде. После ничьей в Мадриде «Атлетико» образцово отыграл на «Олд Траффорде», забил в быстрой атаке и сдержал натиск «МЮ». Аргентинский тренер наверняка также помнит, как выбивал «Баварию» Гвардиолу из полуфинала ЛЧ в 2016-м. Тогда помогло правило выездного гола (поражение 1:2 в Мюнхене устроило «Атлетико»). Сейчас этот пункт в регламенте отменили, но общие принципы футбола у мадридской команды остались теми же: компактность, быстрые контратаки, нацеленность на то, чтобы выиграть борьбу за мяч.

На что ставить

Гвардиола уже сказал на пресс-конференции, что все решится в ответном матче. Это, видимо, намек на то, что на «Этихад Стэдиум» нас ждет осторожный футбол. «Сити» можно понять, они остались без лучшего защитника Диаша — Стоунзу и Лапорту нужна будет подстраховка. «Атлетико» — тем более не та команда, которая полетит вперед. В пользу малорезультативного футбола говорит также отсутствие профильного центрфорварда у «горожан». В хороший день у Стерлинга, Мареза и остальных может многое залететь, но это случается не так часто. Исход в этой встрече возможен любой, даже победа «Атлетико» не кажется фантастикой, хоть на нее и дают коэффициент 9,5. Более надежным выглядит вариант с тоталом меньше 2,5 — БК Olimpbet предлагает за него 2,06.

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