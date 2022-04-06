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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» одержал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
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Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил полузащитник хозяев Кевин де Брейне.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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