Гол де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала5.04.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
|Хосеп Гвардьола
|Диего Симеоне
|Кевин Де Брейне(Фил Фоден)
|70′
|31
|Эдерсон
90+2′
|13
|Ян Облак
|5
|Джон Стоунс
|12
|Ренан Лоди
|6
|Натан Аке
|15
|Стефан Савич
|14
|Эмерик Ляпорт
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|27
|Жоау Канселу
|23
|Рейнилдо Мандава
|16
|Родри Эрнандес
|24
|Шиме Врсалько
90+2′
|17
|Кевин Де Брейне
|4
|Жоффре Кондогбья
|20
|Бернарду Силва
|6
|Коке
60′
|8
|Илкай Гюндоган
68′
|5
|Родриго де Пауль
69′
|9
|Габриэл Жезус
85′
|14
|Маркос Льоренте
60′
|7
|Рахим Стерлинг
68′
|10
|Анхель Корреа
83′
|10
|Джек Грилиш
|7
|Жоау Феликс
81′
|26
|Рияд Махрез
68′
|11
|Тома Лемар
|47
|Фил Фоден
|8
|Антуан Гризманн
60′
|19
|Матеус Кунья
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Иштван Ковач(Румыния)