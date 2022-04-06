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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Бенфику» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику» (3:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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В составе гостей голами отметились Ибраима Конате и Садио Мане, оба мяча были забиты в первом тайме. Третий гол «Ливерпуля» забил Луис Диас в концовке встрече. У хозяев единственный мяч забил Дарвин Нуньес.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.

Бенфика
1:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
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