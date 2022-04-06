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17:35 (мск), источник: Sports.Ru

Panini больше не будет делать наклейки по турнирам УЕФА

УЕФА прекращает сотрудничество с производителем стикеров Panini.

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Источник: Sports.Ru

Эксклюзивным партнером организации по изготовлению наклеек, карточек и других коллекционных предметов стала компания Topps. Она займется производством альбомов с наклейками к Евро-2024 и Евро-2028, женскому Евро-2025, а также Лиге наций.

Сообщается, что в рамках этого сотрудничества амбассадором Topps станет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который будет помогать с отбором игроков для альбомов с наклейками. Topps уже занималась изготовлением коллекционных предметов по клубным турнирам УЕФА, теперь же компании перешли права и на турниры сборных.

Panini производил стикеры к чемпионатам мира по футболу с 1970 года, а к европейским первенствам — с 1977-го. Компания остается партнером ФИФА и выпустит продукцию к ЧМ-2022.

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