Хаверц и Пулишич выйдут в стартовом составе «Челси» на матч с «Реалом»

Стартовые составы команд:
«Челси» (расстановка 3−4−2−1): Эдуар Менди — Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер — Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс — Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт — Кай Хаверц.
«Реал» (расстановка 4−3−3): Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди — Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос — Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.
В текущем сезоне 23-летний нападающий сборной США Кристиан Пулишич принял участие в 26-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.