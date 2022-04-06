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21:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Хаверц и Пулишич выйдут в стартовом составе «Челси» на матч с «Реалом»

Сегодня, 6 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/4 финала, 6.04.2022, 22:00

Челси-Реал-

Стартовые составы команд:

«Челси» (расстановка 3−4−2−1): Эдуар Менди — Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер — Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс — Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт — Кай Хаверц.

«Реал» (расстановка 4−3−3): Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди — Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос — Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сборной США Кристиан Пулишич принял участие в 26-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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