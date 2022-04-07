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00:03 (мск), источник: ТАСС

«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 6 апреля. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» дома со счетом 1:0 обыграл германскую «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду на стадионе «Эстадио-де-ла-Серамика».

Бавария
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Источник: Reuters

Единственный гол забил Арно Груневелд на восьмой минуте. На 41-й минуте мяч полузащитника испанской команды Франсиса Коклена был отменен из-за офсайда.

Ответная встреча пройдет 12 апреля в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 мск.

Последний раз команды встречались друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2011/12. Оба матча выиграла «Бавария» (2:0, 3:1).

«Вильярреал» никогда не становился победителем Лиги чемпионов, лучшим результатом команды в турнире является выход в полуфинал в сезоне-2005/06. Испанская команда является действующим победителем Лиги Европы. «Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является английский «Челси».

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