«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов

Единственный гол забил Арно Груневелд на восьмой минуте. На 41-й минуте мяч полузащитника испанской команды Франсиса Коклена был отменен из-за офсайда.

Ответная встреча пройдет 12 апреля в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 мск.

Последний раз команды встречались друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2011/12. Оба матча выиграла «Бавария» (2:0, 3:1).

«Вильярреал» никогда не становился победителем Лиги чемпионов, лучшим результатом команды в турнире является выход в полуфинал в сезоне-2005/06. Испанская команда является действующим победителем Лиги Европы. «Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).