Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В составе «Реала» трижды отличился Карим Бензема (21, 24 и 46-я минуты). У «Челси» гол забил Кай Хаверц (40).

Бензема стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 80 голов в турнире. Теперь на счету француза 82 забитых мяча. Больше Бензема в Лиге чемпионов забивали только поляк Роберт Левандовский (85), аргентинец Лионель Месси (125) и португалец Криштиану Роналду (140).

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба провел 100-й матч в Лиге чемпионов (91 — за «Баварию» и девять — за «Реал»). В составе германского клуба футболист стал победителем турнира в сезонах-2012/13 и 2019/20.

В последний раз команды встречались в прошлом сезоне на стадии полуфинала. Тогда по сумме двух матчей победил «Челси» (1:1, 2:0).