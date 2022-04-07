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00:02 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 апреля. «Реал» в среду со счетом 3:1 обыграл английский «Челси» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Реал
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Источник: Reuters

В составе «Реала» трижды отличился Карим Бензема (21, 24 и 46-я минуты). У «Челси» гол забил Кай Хаверц (40).

Бензема стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 80 голов в турнире. Теперь на счету француза 82 забитых мяча. Больше Бензема в Лиге чемпионов забивали только поляк Роберт Левандовский (85), аргентинец Лионель Месси (125) и португалец Криштиану Роналду (140).

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба провел 100-й матч в Лиге чемпионов (91 — за «Баварию» и девять — за «Реал»). В составе германского клуба футболист стал победителем турнира в сезонах-2012/13 и 2019/20.

В последний раз команды встречались в прошлом сезоне на стадии полуфинала. Тогда по сумме двух матчей победил «Челси» (1:1, 2:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является «Челси».

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