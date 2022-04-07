Нойер чуть не прибил «Баварию»! Эмери мог громить мюнхенцев, но хватило и одной чудо-атаки

Даже после сенсации «Вильярреала» в гостевом матче с «Ювентусом» в ⅛ финала Лиги чемпионов мало кто верил, что команде Унаи Эмери удастся что-то противопоставить мощной атаке «Баварии». Перед первой игрой четвертьфинала ЛЧ испанский клуб проиграл «Кадису» (0:1) и «Леванте» (0:2) в Ла Лиге — командам, которые находятся в зоне вылета. Но, похоже, эти поражения не стоит воспринимать всерьёз: «Вильярреал» готовился к главному домашнему матчу апреля — к встрече с «Баварией».

Первый тайм прошёл в равной борьбе: «Бавария» больше владела мячом, но нанесла столько же ударов в сторону ворот, сколько и «Вильярреал». Единственный удар в створ в первые 45 минут матча был нанесён на восьмой минуте: Арно Груневелд занял отличную позицию в штрафной Мануэля Нойера и переиграл вратаря, отлично распорядившись мячом после передачи Дани Парехо — 1:0. Гол был идеально расписан! «Бавария» же пробила по воротам шесть раз, но трижды удар заблокировали игроки «Вильярреала», и ещё три «выстрела» прошли мимо створа. На 41-й минуте мюнхенцы пропустили второй, к счастью для них — из офсайда.

Во втором тайме гости, как ожидалось, по классике должны были не оставить живого места на сопернике. Но не получилось: Унаи Эмери собрал классную команду, с которой просто так не справиться. За четыре месяца «Вильярреал» ни разу не пропускал больше двух мячей. «Бавария» прижала хозяев к воротам, но чуть не позволила команде Эмери увеличить разрыв в счёте — Жерар Морено нанёс плотный удар с левой ноги из-за пределов штрафной и попал в штангу.

Через 12 минут хозяева должны были и вовсе решать исход матча: Нойер вышел к центру поля, где подобрал мяч и ошибся, отдав его Морено. Тот пробил со своей половины по пустым воротам — мяч по дуге прошёл рядом со штангой. У «Баварии» было ещё больше 25 минут, чтобы сравнять счёт и выиграть, но ни один из 15 ударов во втором тайме не достиг цели. При этом контрвыпады команды Эмери смотрелись куда опаснее.

Таким образом, «Вильярреал» нанёс один удар в створ за 90 минут и превратил его в победный гол, хотя наиграл на два-три забитых мяча. Что касается «Баварии», то команда Юлиана Нагельсмана до встречи с испанцами не проигрывала в Лиге чемпионов 22 гостевых матча.

Кроме того, Унаи Эмери — последний тренер, побеждавший «Баварию» в домашней встрече Лиги чемпионов. Это случилось в сезоне-2017/2018, когда мюнхенцы проиграли «ПСЖ». Тогда «ПСЖ» финишировал в группе выше мюнхенской команды.

История закольцевалась. Ответный матч между «Баварией» и «Вильярреалом» пройдёт 12 апреля в Мюнхене. Победитель этой пары встретится с победителем противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль».