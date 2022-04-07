«Айнтрахт» — «Барселона»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

При Кумане в «Барселоне» все шло так плохо, что на сезон, казалось, можно было махнуть рукой. Но внезапно случилось чудо. Каталонцам удалось не только пригласить Хави, который раньше отказывался от их предложений, но и усилиться сразу несколькими новичками. Обамеянг, Алвес, Ферран уже приносят заметную пользу. Восстановился от травмы Педри, вышел из спячки Дембеле — в общем, «Барса» предстала теперь совсем другой командой. Игроки понимают философию Хави, при этом в нужный момент не стесняются играть забросами на Обамеянга. В итоге серия без поражений сейчас составляет 14 матчей. А если не считать ничью с «Галатасараем», где футболисты немного расслабились, то каталонцы выиграли 8 последних встреч.

«Айнтрахт» сдал позиции в этом сезоне. В 2021-м он был пятым в бундеслиги, теперь же в первом круге Франкфурт еле выбрался с 15-х мест, во втором чередует победы с поражениями и ничьими, так даже в Лигу конференций будет сложно попасть. Проблемы «Айнтрахта» понятны, команда стала слабее после ухода тренера Хюттера и форварда Силвы, забившего 29 голов в прошлом сезоне. Пришедший на замену ему колумбиец Борре записал на свой счет лишь 8 мячей. Франкфурт выиграл один из последних 7 матчей дома, проблемы в атаке не позволяют добиться стабильности в результатах.

На что ставить

«Барса» по разным причинам осталась без 7 игроков на этот матч, включая Депая, но глубина состава сейчас такая, что замена им есть. Большинство лидеров в строю, так что каталонцы по праву считаются тут фаворитами. На выезде сине-гранатовые хороши в последнее время, тут можно вспомнить и яркую победу над «Наполи» 4:2, и выезд в Турцию (2:1 с «Галатасараем»). Немецкие команды редко умеют весь матч терпеливо играть вторым номером, где «Айнтрахт» будет раскрываться. И гости должны этим воспользоваться. Ставим на то, что «Барселона» победит и тотал будет больше 2,5 — БК Olimpbet дает на это коэффициент 2,24.

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