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19:31 (мск), источник: Sport24

Бензема назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Голосование по выбору игрока недели в Лиге чемпионов среди болельщиков проводил официальный сайт УЕФА.

«Реал» в Лондоне одержал победу над «Челси» со счетом 3:1, а французский форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.

Помимо Бензема претендентами на звание игрока недели были полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, вингер «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.

Первый мяч Бензема в ворота «Челси», забитый головой на 21-й минуте, признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

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