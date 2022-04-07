Бензема назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голосование по выбору игрока недели в Лиге чемпионов среди болельщиков проводил официальный сайт УЕФА.

«Реал» в Лондоне одержал победу над «Челси» со счетом 3:1, а французский форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.

Помимо Бензема претендентами на звание игрока недели были полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, вингер «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.