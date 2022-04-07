Бензема назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
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Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
Голосование по выбору игрока недели в Лиге чемпионов среди болельщиков проводил официальный сайт УЕФА.
«Реал» в Лондоне одержал победу над «Челси» со счетом 3:1, а французский форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.
Помимо Бензема претендентами на звание игрока недели были полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, вингер «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.
Первый мяч Бензема в ворота «Челси», забитый головой на 21-й минуте, признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.