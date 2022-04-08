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00:54 (мск), источник: ТАСС

«Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче ¼ финала Лиги Европы

ТАСС, 7 апреля. Германский футбольный клуб «Айнтрахт» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в четверг во Франкфурте-на-Майне.

Айнтрахт Ф
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В составе «Айнтрахта» гол забил Ансгар Кнауфф (48-я минута). У «Барселоны» отличился Ферран Торрес (66). На 78-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Айнтрахта» Тута.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/4 финала, 14.04.2022, 22:00

Барселона-Айнтрахт Ф-

В других матчах игрового дня португальская «Брага» на своем поле со счетом 1:0 обыграла шотландский «Рейнджерс», английский «Вест Хэм» дома сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1).

«Барселона» выступает во втором по значимости еврокубке впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, испанский клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0). В нынешний розыгрыш турнира каталонцы попали, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. В раунде плей-офф Лиги Европы за выход в ⅛ финала «Барселона» в двухматчевом противостоянии обыграла итальянский «Наполи» (1:1, 4:2). «Барселона» ни разу в своей истории не выигрывала Лигу Европы и Кубок УЕФА.

«Айнтрахт» становился победителем Кубка УЕФА в 1980 году, тогда команда в двухматчевом противостоянии победила германскую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха благодаря правилу гостевого гола (2:3, 1:0).

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Айнтрахт Ф
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
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