«Будё-Глимт» победил «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций

В составе «Будё-Глимт» голы забили Брайс Вембангомо (56-я минута) и Уго Ветлесен (89). У «Ромы» отличился Лоренцо Пеллегрини (43). Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел на поле весь матч.

Оба клуба выступали в группе С Лиги конференций, где «Рома» заняла первое место, а «Будё-Глимт» — второе. В матчах группового этапа «Будё-Глимт» дома победил «Рому» со счетом 6:1, встреча в Риме завершилась вничью (2:2).

«Будё-Глимт» впервые дошел до четвертьфинала еврокубков. Лига конференций проводится впервые и является третьим по значимости клубным турниром в Европе.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Риме. Финал турнира пройдет 25 мая в Тиране.