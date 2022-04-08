«Будё-Глимт» победил «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций
ТАСС, 7 апреля. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в четверг дома победил итальянскую «Рому» со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.
ТАСС, 7 апреля. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в четверг дома победил итальянскую «Рому» со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.
В составе «Будё-Глимт» голы забили Брайс Вембангомо (56-я минута) и Уго Ветлесен (89). У «Ромы» отличился Лоренцо Пеллегрини (43). Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел на поле весь матч.
Оба клуба выступали в группе С Лиги конференций, где «Рома» заняла первое место, а «Будё-Глимт» — второе. В матчах группового этапа «Будё-Глимт» дома победил «Рому» со счетом 6:1, встреча в Риме завершилась вничью (2:2).
«Будё-Глимт» впервые дошел до четвертьфинала еврокубков. Лига конференций проводится впервые и является третьим по значимости клубным турниром в Европе.
Ответный матч пройдет 14 апреля в Риме. Финал турнира пройдет 25 мая в Тиране.
В других четвертьфинальных матчах английский «Лестер» и нидерландский ПСВ сыграли вничью (0:0), французский «Марсель» в меньшинстве победил греческий ПАОК со счетом 2:1.