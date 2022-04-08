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09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью — о поражении от «Будё-Глимт»: «Рома» — фаворит на выход в полуфинал

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении в первом матче ¼ финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2).

Буде-Глимт
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Источник: Reuters

«Два гола были забиты после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Мы проиграли со счётом 1:2, нам предстоит ответный матч на “Олимпико” перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал. Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что “Будё-Глимт” — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

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