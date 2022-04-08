Моуринью — о поражении от «Будё-Глимт»: «Рома» — фаворит на выход в полуфинал

«Два гола были забиты после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Мы проиграли со счётом 1:2, нам предстоит ответный матч на “Олимпико” перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал. Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что “Будё-Глимт” — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.