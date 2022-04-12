«Реал» — «Челси»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Неделю назад мадридцы покидали Лондон в великолепном настроении: матч прошел по сценарию Карло Анчелотти. Порой трещала оборона, порой прощали соперники (плохая реализация моментов — настоящий бич «Челси» в этом сезоне), но гений Карима Бензема позволяет им уже одной ногой быть в полуфинале. Или нет?

— У нас не самые высокие шансы с учетом результата первого матча, — говорит наставник «Челси» Томас Тухель, — будет очень сложно, учитывая соревнование, соперника и стадион. Вряд ли выйдет отыграться, но попробовать стоит. Для этого надо выложиться на пределе своих возможностей.

— «Челси» приедет бороться за выход в полуфинал, — вторит ему опытный коллега Карло Анчелотти, — большие команды никогда не сдаются. Ждем, что «Челси» будет выглядеть лучше, чем на прошлой неделе. Знаем, что для выхода в полуфинал придется терпеть, но мы готовы. Вы говорите с тренером, который однажды вел 3:0 к перерыву финала Лиги чемпионов и проиграл тот финал, — после легендарного стамбульского финала «Милан» — «Ливерпуль» «папа Карло» точно никогда не поверит в победу раньше времени.

На что ставить

Обе команды между очными встречами одержали уверенные победы в своих чемпионатах. «Челси» отгрузил аж 6 мячей «Саутгемптону», а «Реал» дважды поразил ворота традиционно неприятного оппонента в лице «Хетафе». Соперники на ходу в атаке, но небезгрешны в обороне, особенно с учетом кадровых потерь и у тех, и у других, поэтому разумной выглядит ставка «обе забьют». Банде Тухеля необходимо на «Сантьяго Бернабеу» броситься в атаку, чтобы забить минимум два мяча. Отмена правила выездного гола слегка упрощает задачу, но не принципиально, ведь у соперника есть Бензема, который способен сделать разницу в любой момент матча. Значит, можно добавить в ставку тотал больше.

Исход отдельно взятого ответного матча угадать сложно, ведь соперники тактически будут держать в уме 1:3 первой игры и мадридскую фору, но ставка на «обе забьют» и «тотал больше 2.5» за 2.85 на сайте Olimpbet выглядит очень привлекательно.

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