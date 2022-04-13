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10:06 (мск), источник: Sports.Ru

Унаи Эмери — король плей-офф. И мы снова в этом убедились

Ниже даже Гвардиола. Все из-за детального анализа соперника и адаптации.

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Источник: Reuters

«Вильярреал» не остановился на «Баварии»: после 0:1 в первом матче испанцы сыграли 1:1 в гостях и прошли в полуфинал.

Это заслуга Унаи Эмери. Из оставшихся в ЛЧ тренеров именно Эмери лучше всех чувствует себя в играх на вылет. Важная оговорка: Юлиан Нагельсманн и тренер «Бенфики» Нельсон Вериссиму не сыграли в плей-офф еврокубков и десять раз — так что они сразу пролетели мимо рейтинга.

Мы также не брали матчи квалификации, иначе пришлось бы вспоминать легендарный проход «Фенербахче» от «Спартака» Эмери — это не оставило бы остальным вообще никаких шансов. Но и без этого для Унаи все в полном порядке.

Источник: Sports.ru

  • Эмери выиграл большинство встреч в Лиге Европы, но и отыграл прилично — рисков было намного больше. Прямо рядом с Унаи Пеп — при этом он никогда не играл в ЛЕ и все его победы исключительно в плей-офф ЛЧ.
  • Выделяется и стабильность Диего Симеоне: он выиграл примерно равное количество игр в обоих турнирах, при этом сыграл больше Томаса Тухеля, который выбрался наверх еще и из-за того, что сыграл сильно меньше конкурентов.
  • Не смотрите на низкое место Карло Анчелотти. Он сыграл очень много матчей в ЛЧ — правда, в последние заходы на ЛЧ откровенно забуксовал.

Огромное влияние на цифры Эмери оказала его любимая Лига Европы. А что вы хотели?

Источник: Sports.ru

Однако это не отменяет очевидного факта — Унаи просто создан для матчей на вылет.

Как Эмери это делает? Он детально готовится к каждому матчу и адаптируется под соперника.

В начале прошлого сезона президент «Вильярреала» Фернандо Роич полностью изменил процесс управления: Фернандо и его семья отвечают за поиск молодежи и ее психологическое развитие, а тренер занимается исключительно основным составом и поиском вариантов на рынке.

Унаи такая система помогает сконцентрироваться на основе — его отвлекают от лишних задач и при этом через Эмери протекают почти все процессы в команде.

«Вильярреал» заинтриговал Эмери возможностями. Он нуждался в команде типа «Севильи» или «Валенсии» после провала в Англии, — писал источник The Athletic в марте прошлого года. — Унаи нравилось тренировать в топ-команде из-за инфраструктуры — но там он совсем не был Эмери. Я видел его глаза в те моменты. В Испании работать дается сильно легче: тут дают сильных игроков и непоколебимый авторитет в раздевалке. «Вильярреал» дает еще и контроль внутри клуба".

«Эмери стал лицом нового проекта “Вильярреала” — и ему очень подходит именно эта роль. Унаи контролирует почти все процессы внутри и с его мнением считается даже президент. Ему нравится это место. Унаи просто влюблен в адекватность Роига», — раскрывал журналист того же The Athletic Дермот Корригэн.

В «Вильярреале» Эмери стал намного чаще разговаривать с игроками. Он смотрит с ними видео и даже иногда для наглядности распечатывает фото их ошибок. Парням нравится внимание Эмери к деталям — и только из их искреннего восхищения Эмери можно собрать отдельный текст.

Источник: Reuters

«Он очень хорошо адаптируется под условия, — отмечал защитник Альфонсо Педраса. — Тренер не только говорит о плане на матч, но и подробно объясняет решения с точки зрения соперника. Мы понимаем его методы. Он пытается помочь каждому из нас и хочет, чтобы мы отдавались игре на полную».

«С Унаи мы проводим очень много времени. Он помогает мне с самого первого дня моего приезда в Испанию, — признавался Арно Данджума The Athletic. — Мы всегда говорим о том, что я делаю на поле. Он хочет сделать каждого игрока еще сильнее. Я смотрю на свои ошибки, и мы вместе спокойно разбираем их. Он говорит со мной вне поля и не стесняется в выражениях на поле».

Перед матчами на вылет Эмери проводит несколько тактических анализов вместе с игроками и на месте рассказывает заранее подготовленную тактику на конкретного соперника. Помогает и очень прагматичный подход тренера: «Вильярреал» подстраивается под текущую ситуацию и иногда резко меняет стиль прямо по ходу матча. Единственное неизменное — схема 4−4−2 с максимально возможным наполнением свободного пространства.

«Благодаря Эмери “Вильярреал” обрел индивидуальность, — восхищался перед прошлогодними матчами в ЛЕ тренер “Арсенала” Микель Артета. — Еще видно понимание его идеи. “Вильярреал” знает свои сильные и слабые стороны. Они очень непредсказуемы как команда».

Подведем итоги. В чем же секрет магии Эмери?

  • Унаи серьезно готовит игроков к каждому матчу и много разговаривает с ними о тактике. Команда разбирает все моменты и готовится к альтернативным сценариям.
  • Стиль игры Эмери ориентирован на соперника: команда может закрыться — или подняться выше и активно прессинговать. Команды Эмери умеют играть как во владение, так и контратаками.
  • Игроки любят Эмери и готовы выкладываться за него. Это в меньшей степени относится к топ-клубам — однако и там Унаи находил своих последователей.

Если «Вильярреал» проедет «Баварию», Унаи придется отчитаться перед советом волшебников Испании. Похоже, здесь замешан не только гимн Лиги Европы в раздевалке.

«Мы не ограничимся одним хорошим матчем. Мы собираемся попробовать обыграть “Баварию” снова — нам мало 1:0 для счастья. Мы можем порадоваться — но должны быть осторожны, — сказал Эмери после победы в первом матче. — Нас ждет еще 90 минут испытания. Я хочу обыграть “Баварию” даже в Мюнхене. “Вильярреал” точно готов к этому. Мы сделаем все возможное и невозможное, но постараемся выиграть».

Тимур Боков

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
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